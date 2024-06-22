РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Западноказахстанцев наградили государственными наградами за подвиги во время паводка

    награждение, медаль
    Фото: акимат ЗКО

    Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил от имени Президента государственные награды ряду граждан ЗКО за самоотверженность в исполнении служебного и гражданского долга во время паводка, а также за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

    награждение, медаль
    Фото: акимат ЗКО

    Аким области поблагодарил всех западноказахстанцев за помощь во время паводка.

    - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко отметил заслуги граждан, которые оказали содействие в борьбе с паводком. Сплоченность, неравнодушие и профессионализм стали ведущей силой в нашей общей деятельности по противостоянию стихии. Выражаю искреннюю признательность за организованную работу в трудное время и активное участие в мероприятиях по сохранению родного края, - сказал Нариман Турегалиев.

    Так, электромонтер ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Жанболат Умирзаков и машинист экскаватора АО «Жайыктеплоэнерго» Кумаргали Сапаров награждены орденом «Еңбек даңқы» III степени. Медали «Ерен еңбегі үшін» получили: директор ТОО «SAPA90» Жасулан Ешмухамбетов, лесной инспектор Январцевского КГУ по охране лесов и животного мира Байтерек Дамир Курманов и технический директор ТОО «Батыс Қазақстан Сауда» Ахмет Италиев.

    В целом, 10 жителей Западно-Казахстанской области Указом Президента получили государственные награды.

    награждение, медаль
    Фото: акимат ЗКО

    Отметим, что 19 июня на мероприятии с участием Главы государства в Астане были вручены орден «Құрмет» – руководителю КХ «Нурканат» Каратобинского района Калимурату Сариеву, орден «Еңбек даңқы» III степени – механизатору ГКП «Сырым» Сырымского района Азамату Бахтыгалиеву, эксковаторщику ТОО «Авангард» Теректинского района Кайрату Сапиеву, медаль «Ерен еңбегі үшін» – тренеру ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа №3» города Уральск Ерлану Молдашеву, а также охраннику ГУ «Аппарат акима Янтарцевского сельского округа» Байтерекского района Руслану Искакову.

    Теги:
    ЗКО Награда Акимат Медаль Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!