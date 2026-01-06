Западное полушарие принадлежит США — Госдепартамент

Госдепартамент поддержал эту точку зрения, опубликовав в социальной сети X пост: «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит, чтобы нашей безопасности что-то угрожало».

— Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов, — заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает ABC News.

Трамп открыто угрожал Колумбии и говорил, что ее может постичь та же участь, что и Венесуэлу, а Кубу он назвал «неизбежно готовой пасть». Он также заявил, что следующей может стать Мексика, поскольку администрация стремится продолжить борьбу с наркокартелями.

«Доктрина Донро» (Donroe Doctrine) — это сочетание слов «Дональд Трамп» и «доктрины Монро» — 1800-х годов, предостерегавшая от европейской колонизации Америки, сформулированная президентом Джеймсом Монро.

В ноябре 2025 года администрация Трампа опубликовала стратегию национальной безопасности, в которой политика в отношении Западного полушария строится по образцу доктрины Монро.

— После многих лет пренебрежения Соединенные Штаты вновь заявят о себе и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии, а также защитить нашу родину и доступ к ключевым географическим объектам по всему региону, — говорится в стратегии.

Трамп сообщил: «В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению.

— Мы не позволим конкурентам за пределами Западного полушария размещать силы или другие угрожающие средства, а также владеть или контролировать стратегически важные объекты в нашем полушарии, — говорится в стратегии.

Ранее сообщалось о планах США в Венесуэле. Президент США рассказал о выборах в стране, возможностях для нефтяных компаний и о роли Конгресса.