Выборы невозможны: Трамп о дальнейших действиях в Венесуэле

В Венесуэле не будут проводиться новые выборы в ближайшие 30 дней, заявил Трамп в интервью NBC News в понедельник, через два дня после того, как американские военные взяли в плен лидера этой страны Николаса Мадуро.

— Сначала мы должны привести страну в порядок. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать. На это потребуется время, — сообщил Дональд Трамп.

По словам Трампа, США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Этот проект может быть реализован менее чем за 18 месяцев.

— Я думаю, мы можем сделать это быстрее, но это будет стоить больших денег. Придется потратить огромную сумму, и нефтяные компании потратят ее, а потом мы возместим им расходы или получим прибыль, — рассказал президент США.

Трамп также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

— Нет, это не так. Мы ведем войну с людьми, которые продают наркотики. Мы ведем войну с людьми, которые отправляют своих заключенных в нашу страну, отправляют к нам своих наркоманов и отправляют к нам своих душевнобольных, — отметил он.

Глава Белого дома сообщил, что ему не нужно одобрение законодателей, чтобы отправить американские войска обратно.

— У нас хорошая поддержка в Конгрессе. И Конгресс с самого начала знал, что мы делаем. Почему бы им не поддержать нас? , — заявил он.

В ходе интервью американский лидер отметил госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые будут контролировать участие Америки в делах Венесуэлы.

На вопрос — кто будет главный, Трамп ответил: «Я».

Ранее сообщалось, что президент США выступил с предупреждением в адрес временного лидера Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, то заплатит очень высокую цену, возможно, более высокую, чем Мадуро».