Занятия сокращали до 30 минут — прокуратура защитила права детей в Жамбылской области

В Меркенском районе Жамбылской области прокуратура выявила нарушения при организации коррекционной помощи 204 детям с особыми образовательными потребностями. После вмешательства надзорного органа расписание занятий и индивидуальные программы развития привели в соответствие с требованиями законодательства, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Проверка проводилась в деятельности КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции» Меркенского района.

Как установила прокуратура, продолжительность коррекционных занятий в зависимости от возраста ребенка должна составлять до 45 минут. Однако по утвержденному расписанию специалисты проводили занятия продолжительностью 30 минут.

Кроме того, объем часов в индивидуальных программах развития планировался без учета заключений и рекомендаций специалистов.

Также были выявлены несоответствия между индивидуальными программами развития, расписанием коррекционных занятий и журналами учета проведенных часов.

После вмешательства прокуратуры расписание коррекционных занятий и индивидуальные программы развития детей привели в соответствие с требованиями законодательства.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников учреждения.

Ранее Kazinform сообщал, что почти каждый четвертый ребенок с инвалидностью в Жамбылской области не был охвачен образованием. В регионе насчитывалось более 10 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, при этом обучение получали 76,7% из них.

Также в июле прокуратура Жамбылской области выявила нарушения социальных прав студентов. Среди них были дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и студент с инвалидностью, которым не предоставили предусмотренные законом социальные гарантии.