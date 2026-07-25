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    Прокуратура выявила нарушения социальных прав студентов в Жамбылской области

    Прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном из колледжей Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

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    Фото: pixabay

    По результатам проведенного анализа установлено, что семи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одному студенту с инвалидностью не предоставили предусмотренные законодательством социальные гарантии.

    В частности, учащимся не выделили путевки на отдых в период каникул, не возместили расходы на проезд и выплату суточных, не обеспечили одеждой, а также не выплатили единовременную социальную помощь в размере двух месячных расчетных показателей.

    По выявленным нарушениям в адрес руководства колледжа внесен акт прокурорского надзора.

    По итогам его рассмотрения нарушения устранены, права студентов восстановлены в полном объеме.

    Ранее сообщалось о том, что права 23 новорожденных детей восстановили в Акмолинской области.

    Регионы Казахстана Дети Жамбылская область Студенты Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор