Прокуратура выявила нарушения социальных прав студентов в Жамбылской области

Прокуратура выявила нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном из колледжей Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По результатам проведенного анализа установлено, что семи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одному студенту с инвалидностью не предоставили предусмотренные законодательством социальные гарантии.

В частности, учащимся не выделили путевки на отдых в период каникул, не возместили расходы на проезд и выплату суточных, не обеспечили одеждой, а также не выплатили единовременную социальную помощь в размере двух месячных расчетных показателей.

По выявленным нарушениям в адрес руководства колледжа внесен акт прокурорского надзора.

По итогам его рассмотрения нарушения устранены, права студентов восстановлены в полном объеме.

Ранее сообщалось о том, что права 23 новорожденных детей восстановили в Акмолинской области.