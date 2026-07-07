Права 23 новорожденных детей восстановили в Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области восстановила права 23 новорожденных детей, которые своевременно не получили предусмотренные государством комплекты «Ана мен бала», передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры, нарушения были выявлены прокуратурой Астраханского района в ходе анализа соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Проверка показала, что районная больница не обеспечила своевременную выдачу комплектов «Ана мен бала», предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

— По акту надзора больницей приняты меры по устранению выявленных нарушений путем проведения государственных закупок 120 комплектов «Ана мен бала». Таким образом, защищены права 23 новорожденных детей, — отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Также создан необходимый запас, позволяющий обеспечить указанными комплектами детей, рожденных в текущем году.

В прокуратуре добавили, что работа по защите прав граждан в социально значимых сферах остается на особом контроле органов прокуратуры района.

Напомним, в Атырауской области оштрафовали сразу семь акимов из-за незаконных свалок.