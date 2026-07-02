Сразу семь акимов оштрафовали из-за незаконных свалок в Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области прокуратура выявила 62 незаконные свалки, а местных акимов привлекли к административной ответственности, передает агентство Kazinform.

Прокуратура Жылыойского района в ходе анализа соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды выявила факты размещения несанкционированных свалок на территории населенных пунктов района.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе визуального осмотра на территории города Кульсары, поселка Жана-Каратон, а также Косчагылского, Жемского, Аккизтогайского, Кара-Арнинского и Майкомгенского сельских округов выявлено 62 несанкционированных места складирования отходов, расположенных на 51 участке.

По акту прокурорского надзора приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В результате аким города Кульсары, аким поселка Жана-Каратон и акимы пяти сельских округов привлечены к административной ответственности. Общая сумма взысканных штрафов составила 227 тысяч тенге.

Кроме того, с начала года за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов к административной ответственности привлечены 495 жителей района.

— Прокуратура призывает граждан соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к окружающей среде и активно поддерживать республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, в Астане ликвидировали 33 несанкционированные свалки.