33 несанкционированные свалки ликвидировали в Астане

В Астане продолжается борьба со стихийными свалками. С начала года в пяти районах города ликвидировали 33 точки несанкционированных свалок, вывезено около 45 тысяч тонн отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Большая их часть уже ликвидирована, по остальным ведется работа по устранению.

К примеру, по району Сарыарка по результатам мониторинга обнаружены 12 точек стихийных свалок. На сегодня отработаны 8 из них, по остальным работы на стадии завершения. Подрядными организациями вывезено более 16 тысяч тонн мусора.

По району Байконыр ликвидированы 3 несанкционированные свалки объемом более 3,3 тысяч тонн.

Район Алматы: из ликвидированных 20 точек вывезено 15 000 тонн (2 142 рейса) мусора.

По району Есиль выявлено 7 локаций несанкционированных свалок объемом 150 тысяч тонн. Вывезено 9 тысяч тонн отходов. Работы продолжаются.

В районе Нура из ликвидированной точки было вывезено 588 тонн мусора.

В Астане определена временная площадка рядом с городским полигоном ТБО для складирования мусора из несанкционированных свалок, расположена она по шоссе Алаш, 64.

Ежедневно через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия. С начала года выявлено 232 административных правонарушения.

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов.

В рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.