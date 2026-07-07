Зангар Нурланулы: Не ожидал, что выиграю со счетом 6:1, 6:1

После матча казахстанский теннисист признался, что не рассчитывал на столь уверенную победу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий девятое место в мировом юниорском рейтинге, вышел в третий круг юниорского Уимблдона, уверенно обыграв австралийца Даниеля Йовановски (№ 33) — 6:1, 6:1.

Подводя итоги встречи, теннисист отметил, что счет не в полной мере отражает ход матча.

— Счет не совсем по игре. В начале мне удалось выиграть несколько ключевых розыгрышей, после чего было заметно, что соперник немного подсел психологически. После этого я уже смог развить преимущество. Сейчас пойду к тренерам — разберем матч, поработаем над тем, что сегодня не получилось. Очень рад этой победе, — сказал Нурланулы в эксклюзивном интервью агентству Kazinform во вторник.

Отвечая на вопрос, соответствовал ли результат его ожиданиям, казахстанец признался, что не думал о столь крупной победе.

— Честно говоря, не ожидал, что выиграю со счетом 6:1, 6:1, потому что хорошо знаю своего соперника. Он сильный игрок, в Австралии тоже проходит немало турниров высокого уровня. Поэтому такой результат стал для меня неожиданностью, — отметил 18-летний спортсмен.

Говоря о подготовке к Уимблдону, Нурланулы рассказал, что после выступления на «Ролан Гарросе» ему пришлось пропустить один из травяных стартов из-за длительного ожидания британской визы.

— После «Ролан Гарроса» мы подали документы на британскую визу. К сожалению, оформление заняло много времени, поэтому мне пришлось пропустить травяной турнир в Рохэмптоне. В Лондон я прилетел только 1 июля, а матчи начались 5 июля, — рассказал теннисист.

Отвечая на вопрос о наиболее удачных компонентах своей игры, Нурланулы выделил прием подачи и действия у сетки.

— Сегодня особенно хорошо получались прием и удары слева. Мы много работали над игрой с лета и выходами к сетке, и это принесло результат. В целом многое получалось, хотя я также чувствовал, что соперник допускал немало невынужденных ошибок, — сказал он.

В матче третьего круга соперником казахстанца станет представитель Германии Винсент Рейзах. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Ранее Александр Бублик подвел итоги матча с Тэйлором Фрицем на Уимблдоне.