Зангар Нурланулы вышел в третий круг юниорского Уимблдона-2026

Девятый номер юниорского рейтинга World Tennis во втором круге встретился с австралийцем Даниелем Йовановски, который занимает 33-е место в мировом рейтинге.



Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Нурланулы с итоговым счетом — 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 55 минут.



Таким образом, Зангар вышел в третий круг юниорского Уимблдона-2026, где сыграет с немецким теннисистом Венсаном Рейсахом.



Что касается другого казахстанского юниора Дамира Жалгасбая, то он он завершил выступление в одиночном разряде на стадии второго круга. При это он продолжает борьбу в парном турнире Уимблдона-2026.