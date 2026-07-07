Зангар Нурланулы вышел в третий круг юниорского Уимблдона-2026
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы одержал вторую победу на юниорском Уимблдоне-2026, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Девятый номер юниорского рейтинга World Tennis во втором круге встретился с австралийцем Даниелем Йовановски, который занимает 33-е место в мировом рейтинге.
Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Нурланулы с итоговым счетом — 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 55 минут.
Таким образом, Зангар вышел в третий круг юниорского Уимблдона-2026, где сыграет с немецким теннисистом Венсаном Рейсахом.
Что касается другого казахстанского юниора Дамира Жалгасбая, то он он завершил выступление в одиночном разряде на стадии второго круга. При это он продолжает борьбу в парном турнире Уимблдона-2026.