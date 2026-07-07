Дамир Жалгасбай вышел во второй круг еще одного разряда Уимблдона-2026

Казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай одержал победу в матче первого круга парного турнира юниорского Уимблдона, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На травяных соревнованиях спортсмен выступает в дуэте с американцем Джэйком Секордом. В стартовом матче парного турнира они встречались с тандемом пуэрто-риканца Янника Альвареза и бразильца Леонардо Сторк-Франка, которые получили пятый номер посева.

Противостояние продлилось два сета и завершилось победой Дамира и Джейка с итоговым счетом — 7:6 (10:8), 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час и 27 минут.

В следующем круге казахстанско-американский дуэт сыграют против латвийца Рихардса Нейманиса и румынца Матея Тодорана. При этом, Жалгасбай продолжает борьбу и в одиночном разряде, где он также вышел во второй круг.