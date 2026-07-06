Два казахстанца вышли во второй круг юниорского Уимблдона-2026

Казахстанские теннисисты Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай успешно стартовали на юниорском турнире категории «Большого шлема» — Уимблдоне-2026, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

18-летний Зангар Нурланулы, получивший восьмой номер посева, в первом круге обыграл представителя Словакии Леона Слободу. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась победой казахстанца в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Во втором круге Нурланулы сыграет с австралийцем Дэниелем Жовановски.

Также победу в стартовом матче одержал 18-летний Дамир Жалгасбай. Его соперником был седьмой сеяный турнира, австриец Тило Берманн. Казахстанец уступил первый сет, но сумел переломить ход встречи и выиграл со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Матч продолжался 2 часа 13 минут. Во втором круге Жалгасбай встретится с представителем ЮАР Коннором Дойгом.

Ранее Анна Данилина уступила во втором круге смешанного парного разряда Уимблдона-2026.