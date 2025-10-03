Замуж в 15 лет: в Караганде начался суд по шокирующему делу

Случай произошел в марте этого года в городе Абае. По данным следствия, мать и отчим девочки выдали ее замуж за старого друга семьи по религиозному обряду. Подросток несколько дней находилась у «мужа», где, по ее словам, подвергалась насилию. Позже она сумела сбежать к родному отцу, который обратился в полицию.

Сегодня на скамье подсудимых только 38-летний обвиняемый. Однако отец школьницы считает, что к ответственности должны быть привлечены также мать и отчим ребенка, организовавшие этот «брак».

— Моя бывшая жена и ее муж проходят по делу как свидетели. Но почему? Они ведь сами выдали дочь замуж за своего друга, которому почти 40 лет. Это же не просто ошибка — это соучастие. Они испортили жизнь ребенку, а теперь спокойно сидят в зале, — сказал мужчина.

По словам отца, еще летом он направил запрос в местную прокуратуру, однако ответа так и не получил. В сентябре он обратился уже в Генеральную прокуратуру РК с требованием привлечь к уголовной ответственности не только «жениха», но и мать с отчимом.

Вместе с жалобой он предоставил доказательства — аудиозапись разговора бабушки девочки, которая на казахском языке уговаривает родителей отдать ребенка замуж, а также видео, где мать и отчим кричат и обвиняют дочь в «распущенности».

Ранее органы опеки подали иск о лишении матери и ее супруга родительских прав. Однако суд отказал, мотивировав это наличием в семье двоих детей и беременностью женщины.

Отец школьницы называет такое решение несправедливым и продолжает добиваться пересмотра дела.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс в регионе. Правозащитники отмечают, что случай поднимает серьезные вопросы о защите прав детей и ответственности родителей. Юристы подчеркивают: подобные дела должны рассматриваться комплексно, ведь речь идет не только о наказании виновного, но и о предотвращении новых трагедий.