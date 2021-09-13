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    23:00, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в столице и еще трех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и еще трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане ночью 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

    13 сентября на юго-востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на севере, северо-западе области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

    13 сентября на севере, северо-западе Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью в южной половине области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау утром и днем 13 сентября ожидается ветер западный, порывы 15 м/с.

    13 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью 13 сентября на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, юго-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске днем 13 сентября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Костанайская область Астана Главная для mail.ru Акмолинская область
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