Заморозки ожидаются в столице и еще трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и еще трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ночью 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

13 сентября на юго-востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на севере, северо-западе области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

13 сентября на севере, северо-западе Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью в южной половине области ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау утром и днем 13 сентября ожидается ветер западный, порывы 15 м/с.

13 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 13 сентября на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, юго-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске днем 13 сентября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.