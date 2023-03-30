Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики на большей части республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Шымкенте31 мартаднем ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 17-22 м/с, 1-2 апреля - 15-20, порывы 25 м/с.

В Абайской области 31 марта - 1 апреля ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, 31 марта - ночью 1 апреля на востоке, юге, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 31 марта ночью ожидается понижение температуры воздуха до 5-10, на северо-западе области - 13 мороза.

31 марта ночью и утром на севере Акмолинской областиожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

На западе севере, днем в центре Актюбинской области - ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Алматинской области 31 марта на юге, в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 31 марта - 1 апреля на севере, востоке, в горных районах области - порывы 17-22 м/с, временами 30 м/с и более. 1 апреля ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

1 марта на западе, юге, востоке Атырауской областиожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области 31 марта ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на севере, востоке области - сильный снег, низовая метель. 31 марта – 1 апреля - ветер северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, 31 марта - ночью 1 апреля - временами 30 м/с и более. 31 марта ночью ожидается понижение температуры воздуха до 5-10, на северо-востоке области - 15 мороза.

В Жамбылской области - ветер северо-восточный 31 марта - 1 апреля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 31 марта -1 апреля на севере-востоке области 30 м/с и более. 1 апреля ночью ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

В Жетысуской области 31 марта на юге, в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). 1 апреля в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах области 17-22 м/с, 31 марта - 1 апреля временами 30 м/с и более. 31 марта ночью ожидаются на севере, в центре области заморозки до 1-6 градусов, 1 апреля ночью - заморозки 3-8 градусов.

31 марта на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области- туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области - пыльная буря. Ветер восточный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. г.

На западе, в центре, юге Мангистауской областиожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе области, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

На юго-западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный ночью на севере, в горных районах области, днем на большей части области 17-22 м/с, днем в горных районах области - порывы 28 м/с, 1-2 апреля на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных районах области временами 30 м/с и более.

На западе, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с