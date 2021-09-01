Замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Агентством по финансовому регулированию до конца года внести законопроект в Парламент.
Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Выступление Касым-Жомарта Токаева транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.
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