Замминистра иностранных дел Алибек Бакаев провел переговоры в Сеуле

В ходе переговоров с Чон Ый Хие собеседники отметили традиционно дружеский и доверительный характер отношений между двумя странами, а также взаимное стремление стран укреплять двустороннее сотрудничество.

Алибек Бакаев подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, в особенности устойчивый доверительный политический диалог, а также расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание во время переговоров уделили вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата «Центральная Азия и Республика Корея», по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.

Переговоры с Вице-министром иностранных дел Ким Джин А были сосредоточены на вопросах многосторонней повестки дня.

Стороны обсудили перспективы укрепления конструктивного взаимодействия Астаны и Сеула на международных площадках, в том числе в рамках Международного агентства по атомной энергии.

Также заместитель министра провел встречу с Исполнительным директором Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» Ри Джонг Куком и посетил Сеульский киберуниверситет.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР.