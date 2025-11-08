РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:57, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Замминистра иностранных дел Алибек Бакаев провел переговоры в Сеуле

    Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в ходе рабочего визита в Сеул провел встречи с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Чон Ый Хие и вице-министром иностранных дел Ким Джин А, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: МИД РК

    В ходе переговоров с Чон Ый Хие собеседники отметили традиционно дружеский и доверительный характер отношений между двумя странами, а также взаимное стремление стран укреплять двустороннее сотрудничество.

    Алибек Бакаев подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений, в особенности устойчивый доверительный политический диалог, а также расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Особое внимание во время переговоров уделили вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата «Центральная Азия и Республика Корея», по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.

    Переговоры с Вице-министром иностранных дел Ким Джин А были сосредоточены на вопросах многосторонней повестки дня.

    Стороны обсудили перспективы укрепления конструктивного взаимодействия Астаны и Сеула на международных площадках, в том числе в рамках Международного агентства по атомной энергии.

    Также заместитель министра провел встречу с Исполнительным директором Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» Ри Джонг Куком и посетил Сеульский киберуниверситет.

    Ранее сообщалось, что глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР.

    Южная Корея Политика МИД РК Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
