Глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР
Министры обороны Южной Кореи и США Ан Гю Бак и Пит Хегсет в понедельник посетили демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую две Кореи, поскольку союзники стремятся возобновить дипломатические отношения с КНДР, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Руководители оборонных ведомств посетили наблюдательный пункт Уэлетт, военный объект Командования ООН, расположенный недалеко от военной демаркационной линии, и Совместную зону безопасности (СЗБ) внутри демилитаризованной зоны, что стало первым совместным визитом руководителей оборонных ведомств двух стран в буферную зону с октября 2017 года.
Демилитаризованная зона протяженностью 250 километров и шириной четыре километра является буферной зоной между двумя Кореями.
После визита глава оборонного ведомства Южной Кореи сообщил, визит руководителей оборонных ведомств союзников в Объединенную южную администрацию имеет «символическое» значение для их альянса, учитывая, что это место находится на передовой межкорейских отношений.
Визит в демилитаризованную зону состоялся примерно через час после того, как Хегсет приземлился на авиабазе Осан в Пхёнтхэке, примерно в 65 км к югу от Сеула, начав тем самым свой двухдневный визит в Корею.
Во вторник Ан и Хегсет примут участие в ежегодных переговорах союзников по вопросам обороны, называемых Консультативным совещанием по вопросам безопасности (SCM).
Ожидается, что в ходе SCM обе стороны обсудят ряд ключевых вопросов альянса, включая передачу оперативного управления в военное время (OPCON) от Вашингтона к Сеулу, расходы Южной Кореи на оборону и объединенную оборонную позицию альянса, и это лишь некоторые из них.
Также во вторник Хегсет планирует встретиться с президентом Ли Чжэ Мёном и американскими военнослужащими в лагере Хамфрис в Пхёнтхэке, крупнейшей зарубежной военной базе США, чтобы поблагодарить их и их семьи.
Корея — последний этап азиатского тура Хегсета, который включал остановки на Гавайях, в Японии, Малайзии и Вьетнаме.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном в Кёнджу обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове.