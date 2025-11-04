РУ
    18:50, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР

    Министры обороны Южной Кореи и США Ан Гю Бак и Пит Хегсет в понедельник посетили демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую две Кореи, поскольку союзники стремятся возобновить дипломатические отношения с КНДР, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Фото: Yonhap

    Руководители оборонных ведомств посетили наблюдательный пункт Уэлетт, военный объект Командования ООН, расположенный недалеко от военной демаркационной линии, и Совместную зону безопасности (СЗБ) внутри демилитаризованной зоны, что стало первым совместным визитом руководителей оборонных ведомств двух стран в буферную зону с октября 2017 года.

    Демилитаризованная зона протяженностью 250 километров и шириной четыре километра является буферной зоной между двумя Кореями. 

    После визита глава оборонного ведомства Южной Кореи сообщил, визит руководителей оборонных ведомств союзников в Объединенную южную администрацию имеет «символическое» значение для их альянса, учитывая, что это место находится на передовой межкорейских отношений. 

    Визит в демилитаризованную зону состоялся примерно через час после того, как Хегсет приземлился на авиабазе Осан в Пхёнтхэке, примерно в 65 км к югу от Сеула, начав тем самым свой двухдневный визит в Корею.

    Во вторник Ан и Хегсет примут участие в ежегодных переговорах союзников по вопросам обороны, называемых Консультативным совещанием по вопросам безопасности (SCM).

    Ожидается, что в ходе SCM обе стороны обсудят ряд ключевых вопросов альянса, включая передачу оперативного управления в военное время (OPCON) от Вашингтона к Сеулу, расходы Южной Кореи на оборону и объединенную оборонную позицию альянса, и это лишь некоторые из них.

    Также во вторник Хегсет планирует встретиться с президентом Ли Чжэ Мёном и американскими военнослужащими в лагере Хамфрис в Пхёнтхэке, крупнейшей зарубежной военной базе США, чтобы поблагодарить их и их семьи.

    Корея — последний этап азиатского тура Хегсета, который включал остановки на Гавайях, в Японии, Малайзии и Вьетнаме.

    Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном в Кёнджу обещал положить конец конфликту на Корейском полуострове. 

