    18:05, 15 Март 2026 | GMT +5

    Замгенсекретаря Организации тюркоязычных государств: Казахстан – одна из сильных стран

    Свое мнение о Казахстане в рамках референдума выразил заместитель генерального секретаря Организации тюркоязычных государств Омер Коджаман, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Омер Коджаман
    Фото: СЦК при Президенте РК

    Коджаман выступил перед журналистами на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям. Эксперт высоко оценил роль Казахстана на международной арене. Слова спикера цитирует Служба центральных коммуникацийи при Президенте Республики Казахстан. 

    — Казахстан является одним из сильных тюркоязычных государств. Имеет очень динамичную структуру. И представляет большую силу в нашем регионе. В случае принятия новой Конституции приобретет новые возможности для развития, — сказал спикер.

    Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Международные эксперты в ходе пресс-конференции 15 марта также поделились с журналистами своим мнением об увиденном на участках для голосования. У Казахстана можно поучиться, резюмировали они.

    Казахстан Эксперты о проекте Конституции Конституционная реформа Референдум-2026
    Зарина Жакупова
