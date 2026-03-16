Замгенсекретаря Организации тюркоязычных государств: Казахстан – одна из сильных стран

Коджаман выступил перед журналистами на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям. Эксперт высоко оценил роль Казахстана на международной арене. Слова спикера цитирует Служба центральных коммуникацийи при Президенте Республики Казахстан.

— Казахстан является одним из сильных тюркоязычных государств. Имеет очень динамичную структуру. И представляет большую силу в нашем регионе. В случае принятия новой Конституции приобретет новые возможности для развития, — сказал спикер.

Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Международные эксперты в ходе пресс-конференции 15 марта также поделились с журналистами своим мнением об увиденном на участках для голосования. У Казахстана можно поучиться, резюмировали они.