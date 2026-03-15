У Казахстана можно поучиться – международные наблюдатели об организации референдума

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, для любого государства принятие новой Конституции — это самое важное событие в жизни страны. При этом он подчеркнул высокий уровень подготовки.

— Видно, насколько хорошо подготовлены и комиссии, и сами избирательные участки, насколько информативно сделан весь материал, который находится на участках. Отметили еще, что отдельно есть места для голосования для маломобильных людей. Это тоже очень важно. Я думаю, что у нас сегодня еще будет возможность обязательно проехать по избирательным участкам, посмотреть. Здесь есть, чему поучиться, организация проведения такого мероприятия, я думаю, на высшем уровне, — сказал Андрей Шевченко.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев отметил, что Казахстан умеет проводить выборы.

— Особо, что бросилось в глаза — подготовленность, высокая профессиональная подготовленность членов комиссий. Согласен, нам есть всем, чему у вас поучиться, — сказал спикер.

Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Предварительная явка на референдуме по новой Конституции к 16:00 по времени Астаны достигла 64,43%. До окончания голосования осталось менее четырех часов. На участках страны проголосовали 8 029 286 граждан.

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, прибывший в Казахстан в качестве международного наблюдателя, высоко оценил подготовку к референдуму и ход голосования.