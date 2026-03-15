У Казахстана можно поучиться – международные наблюдатели об организации референдума
Международные эксперты в ходе пресс-конференции поделились с журналистами своим мнением об увиденном на участках для голосования, передает агентство Kazinform со ссылкой на СЦК при Президенте Республики Казахстан.
Как отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, для любого государства принятие новой Конституции — это самое важное событие в жизни страны. При этом он подчеркнул высокий уровень подготовки.
— Видно, насколько хорошо подготовлены и комиссии, и сами избирательные участки, насколько информативно сделан весь материал, который находится на участках. Отметили еще, что отдельно есть места для голосования для маломобильных людей. Это тоже очень важно. Я думаю, что у нас сегодня еще будет возможность обязательно проехать по избирательным участкам, посмотреть. Здесь есть, чему поучиться, организация проведения такого мероприятия, я думаю, на высшем уровне, — сказал Андрей Шевченко.
В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев отметил, что Казахстан умеет проводить выборы.
— Особо, что бросилось в глаза — подготовленность, высокая профессиональная подготовленность членов комиссий. Согласен, нам есть всем, чему у вас поучиться, — сказал спикер.
Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Предварительная явка на референдуме по новой Конституции к 16:00 по времени Астаны достигла 64,43%. До окончания голосования осталось менее четырех часов. На участках страны проголосовали 8 029 286 граждан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, прибывший в Казахстан в качестве международного наблюдателя, высоко оценил подготовку к референдуму и ход голосования.