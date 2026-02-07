Заместитель председателя Сената поддержала вынесение новой Конституции на всенародный референдум
Заместитель председателя Сената Парламента Ольга Перепечина поддержала вынесение проекта новой Конституции на всенародный референдум, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Особое внимание в проекте Конституции уделено внутренней организации Құрылтай, в том числе деятельности его комитетов и комиссий. Вынесение основ их функционирования на конституционный уровень является важным шагом для укрепления парламентской системы. Комитеты и комиссии выполняют ключевую роль в подготовке и проработке законов, формировании экспертных выводов и парламентского контроля. Четкое конституционное регулирование их статуса, полномочий и принципов работы повышает качество законодательного процесса и делает его более прозрачным и предсказуемым. Постоянные комитеты формируются по отраслевому принципу и аккумулируют в себе специализированное обслуживание в соответствующих сферах отношений. В рамках их работы осуществляется постоянное обслуживание всех законопроектов, принятых в работу, итогом которых является дача заключения. Полномочия комиссии с учетом однопалатности Құрылтай будут изменены. Согласно пункту 1 статьи 59 Құрылтай образует постоянные комитеты, число которых определяется конституционным законом, а также комиссией. Пункт 4 статьи 52 проекта Конституции уже устанавливает, что организация и деятельность Құрылтай, правовое положение его депутатов определяется конституционным законом, — сказала депутат.
Она поддержала предложение вынести вопрос принятия новой Конституции на всенародный референдум.
— Проект новой Конституции направлен на усиление представительной власти, повышение доверия граждан и формирование зрелой парламентской культуры. Учитывая активный интерес наших граждан к проекту Конституции, хочу выразить поддержуку предложению внести вопрос принятия Конституции на всенародный референдум. Эта процедура соответствует принципу народного суверенитета и подчеркивает особую значимость принимаемого решения. Поддерживая данный проект, мы подтверждаем готовность нести ответственность за его реализацию и дальнейшее развитие парламентской системы страны, — подчеркнула Ольга Перепечина.
Отметим, что следующее заседание Конституционной комиссии состоится 9 февраля.