Заместитель председателя Сената поддержала вынесение новой Конституции на всенародный референдум

— Особое внимание в проекте Конституции уделено внутренней организации Құрылтай, в том числе деятельности его комитетов и комиссий. Вынесение основ их функционирования на конституционный уровень является важным шагом для укрепления парламентской системы. Комитеты и комиссии выполняют ключевую роль в подготовке и проработке законов, формировании экспертных выводов и парламентского контроля. Четкое конституционное регулирование их статуса, полномочий и принципов работы повышает качество законодательного процесса и делает его более прозрачным и предсказуемым. Постоянные комитеты формируются по отраслевому принципу и аккумулируют в себе специализированное обслуживание в соответствующих сферах отношений. В рамках их работы осуществляется постоянное обслуживание всех законопроектов, принятых в работу, итогом которых является дача заключения. Полномочия комиссии с учетом однопалатности Құрылтай будут изменены. Согласно пункту 1 статьи 59 Құрылтай образует постоянные комитеты, число которых определяется конституционным законом, а также комиссией. Пункт 4 статьи 52 проекта Конституции уже устанавливает, что организация и деятельность Құрылтай, правовое положение его депутатов определяется конституционным законом, — сказала депутат.