Замену облицовки на развязке Саина в Алматы объяснили в акимате

На транспортной развязке на пересечении проспекта Абая и улицы Саина в Алматы ведутся работы по текущему ремонту и обновлению облицовки конструкций, передает агентство Kazinform.

Ранее в социальных сетях жители обратили внимание на ремонтные работы и задались вопросом, зачем на развязке снимают прежнюю облицовку, если новая выглядит практически так же.

кадр из видео

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, последний ремонт объекта проводился в 2019 году. За прошедшее время под воздействием осадков и перепадов температур на отдельных участках появились трещины, сколы, расслоение материалов и отслоение штукатурного слоя.

кадр из видео

— В рамках текущего ремонта будут нанесены защитные покрытия с применением современных полимерных материалов, обладающих высокой адгезией к бетонной поверхности и устойчивостью к внешним воздействиям, а также водоотталкивающим эффектом, — ответили в управлении.

кадр из видео

Подрядная организация также опубликовала видеокомментарий, в котором пояснила, что работы включают восстановление защитного слоя, ремонт поврежденных участков и обновление элементов облицовки. По данным подрядчика, применяемые материалы отличаются повышенной влагостойкостью и устойчивостью к перепадам температур.

В компании подчеркнули, что проводимые работы направлены на продление срока службы транспортной развязки и обеспечение ее безопасной эксплуатации.

Ранее жители Алматы в социальных сетях раскритиковали реконструкцию здания акимата Алмалинского района, выразив обеспокоенность возможной утратой его исторического облика.