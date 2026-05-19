Алматинцы раскритиковали реконструкцию здания районного акимата

Здание расположено на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би и считается одним из узнаваемых архитектурных объектов района.

Поводом для обсуждений стал эскиз проекта, размещенный на строительном ограждении, а также начавшийся демонтаж отдельных элементов фасада. Горожане опасаются, что в ходе работ здание может утратить свой первоначальный внешний вид.

Некоторые пользователи соцсетей выразили сомнения в качестве новых материалов, отмечая, что они могут уступать нынешним по прочности и эстетике. Другие просят сохранить колонны, капители и другие декоративные элементы фасада.

— Мы не против реставрации старых зданий, но почему нельзя максимально сохранить такие редкие объекты? Их и так можно пересчитать по пальцам, — пишут пользователи в комментариях.

В ответ на обращения горожан управление строительства города пояснило, что проект реконструкции разработан с учетом технического состояния здания и необходимости повышения его сейсмостойкости. В частности, предусмотрены усиление существующих несущих конструкций, частичная перепланировка помещений, замена кровли, обеспечение доступности для маломобильных групп населения, а также установка пассажирского лифта.

— Демонтаж фасадов наружных стен предусмотрен в связи с необходимостью их усиления. После выполнения этих работ будет выполнено утепление наружных стен с последующим восстановлением первоначального облика здания с использованием облегченных материалов. Декоративные элементы и колонны подлежат реставрации, фронтоны — шлифовке, очистке и окраске высокопрочной краской. Таким образом, архитектурный облик здания сохраняется. Дополнительно предусмотрено устройство архитектурного фасадного освещения, — сообщили в управлении.

Стоит отметить, что данный исторический объект был построен в 1963 году.

В Алматы сегодня практически во всех районах активно обновляют фасады старых жилых домов.