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Замену новой брусчатки по улице Панфилова объяснили в акимате Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
4 Августа 2023, 13:19
Замену новой брусчатки по улице Панфилова объяснили в акимате Алматы Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова. В акимате города сообщили, что работы начаты в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры для обеспечения комфорта и безопасности жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последний раз ремонт здесь проводился в 2017 году, в связи с чем брусчатка пришла в неудовлетворительное состояние, на многих участках она повреждена. Было принято решение заменить покрытие на проезжей части от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра, а на остальной части, от улицы Богенбай батыра до Арбата, провести точечный ямочный ремонт», - отметили в акимате Алмалинского района.

Неповрежденная брусчатка будет использована на других участках по улице Панфилова. На пешеходных зонах хорошую брусчатку трогать не будут.

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