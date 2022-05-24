24 Мая 2022 21:44

Замену бордюров объяснили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Замена старых бордюров на новые возмутила алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц города в социальной сети Facebook опубликовала пост: «Любимая забава нашего акимата - замена бордюров. По Саина между Жубанова и Улугбека. Замена бордюров из гранита на бордюры из бетона? Смысл?» - задается вопросом алматинка.

В акимате ответили, что на данном участке проводится средний ремонт дорожного покрытия, в рамках которого предусмотрена частичная замена дефектных бордюров - сломанных, имеющих осколы и потерявших эстетический вид.

«Гранитные бордюры замене не подлежат. На данном участке проводится рихтовка бордюров. Это означает, что бордюры демонтируются, производится их выравнивание на необходимую отметку проезжей части. Демонтированные бордюры монтируются на тот же участок, частично заменяются лишь дефектные бордюры, которые повторному использованию не подлежат», - сообщили в пресс-службе акимата.

По данным ведомства, бордюры в городе меняются по мере обследования и выявления дефектов. Отдельно на бордюры средства не выделяются, работы проводятся в рамках среднего ремонта. Специалисты по мере выявления дефектов производят замену, рихтовку бордюров на необходимых участках.

В конце апреля в мегаполисе начался сезон дорожно-строительных работ, в течение которого планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 224 улицах. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 200 км. На средний ремонт дорог выделено порядка 17 млрд тенге.