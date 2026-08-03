Замбия присоединилась к инициативе Казахстана по проведению Международного года волонтеров

Международный год волонтеров, учрежденный ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, охватывает все больше стран. В Замбии официально дан старт мероприятиям в его рамках, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Торжественная церемония прошла в районе Мвинилунга под девизом «Каждый вклад имеет значение: добровольцы укрепляют национальное развитие» и ознаменовала начало национальных мероприятий, посвященных признанию вклада волонтеров в устойчивое развитие страны. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций. В ходе церемонии было зачитано послание Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша.

Накануне официального запуска в стране прошла информационная кампания по популяризации волонтерства, а также экологические акции и мероприятия по благоустройству общественных пространств.

Международный год добровольцев за устойчивое развитие — 2026 направлен на признание роли добровольцев в достижении Целей устойчивого развития и расширение участия граждан в решении социальных, экологических и гуманитарных задач.

Ранее под эгидой Международного года волонтеров, инициированного Касым-Жомартом Токаевым, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась серия мероприятий, посвященных развитию международного сотрудничества в сфере волонтерства.