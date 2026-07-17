Опыт Казахстана в сфере волонтерства высоко оценили в ООН

Под эгидой Международного года волонтеров, инициированного Касым-Жомартом Токаевым, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась серия мероприятий, посвященных развитию международного сотрудничества в сфере волонтерства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Инициатором выступила Республика Казахстан при поддержке председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Секретариата СВМДА и программы Добровольцев ООН (UNV).

В рамках мероприятий была открыта фотовыставка «Волонтерство в государствах-членах СВМДА», а также состоялись международная панельная дискуссия «Лучшие практики волонтерства в государствах-членах СВМДА» и презентация электронного издания, посвященного передовому опыту развития добровольчества в странах СВМДА.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено опыту Казахстана по развитию волонтерского движения. Представители ООН высоко оценили национальную систему учета добровольческой деятельности, а также последовательную государственную политику по продвижению волонтерства как внутри страны, так и на международной арене.

В обсуждении приняли участие представители ООН, государств-членов СВМДА и международные эксперты. Они обменялись успешными практиками развития волонтерства, молодежного участия и международного сотрудничества в этой сфере.

Проведение мероприятий в штаб-квартире ООН стало очередным подтверждением признания вклада Казахстана в продвижение глобальной повестки добровольчества и укрепление международного сотрудничества во имя устойчивого развития.

Ранее казахстанский футболист Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН на 2026 год.