Игрок «Челси» Дастан Сатпаев и блогер ByDastann стали мировыми амбассадорами Года волонтеров

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН на 2026 год, передает агентство Kazinform.

Казахстанский футболист, игрок клуба «Челси» Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров.

2026 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Проект получил широкую международную поддержку и объединил миллионы людей вокруг ценностей взаимопомощи, солидарности и гражданской ответственности.