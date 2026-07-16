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    Игрок «Челси» Дастан Сатпаев и блогер ByDastann стали мировыми амбассадорами Года волонтеров

    Казахстанский футболист Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН на 2026 год, передает агентство Kazinform.

    дастан сатпаев год волонтеров
    Изображение: Министерство культуры и информации РК

    Казахстанский футболист, игрок клуба «Челси» Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров.

    2026 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Проект получил широкую международную поддержку и объединил миллионы людей вокруг ценностей взаимопомощи, солидарности и гражданской ответственности.

    Футбол Дастан Сатпаев ООН Блогеры Волонтеры
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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