За массовую утечку персональных данных предложили ввести уголовную ответственность в РК

Он отметил, что реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации, страна переходит к политике «нулевой терпимости» в этой области.

— С этой целью мы увеличим лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведем до 5000 месячных расчетных показателей. Кроме того, предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Цифровая трансформация не должна подрывать безопасность граждан. А любой факт безответственного обращения с личной информацией должен быть в соответствии с законом, — сказал он на заседании Правительства.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане обновили правила защиты персональных данных.