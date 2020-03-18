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Замакима Алматы просит жителей не выходить из дома

18 Марта 2020 17:33
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Замакима Алматы просит жителей не выходить из дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов порекомендовал алматинцам не выходить из дома на время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«От коронавируса пока никаких лекарств нет, поэтому единственный вариант - это находиться в полной изоляции. В городе начинается полная дезинфекция. Поэтому мы рекомендуем жителям находиться дома со своими семьями и детьми», - сказал замакима.

Он также попросил жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома. Не препятствовать осуществлению мер по карантину, по санитарно-гигиенической дезинфекционной обработке и работе правоохранительных органов.

Он ранее заявил, что Алматы будет полностью закрыт с 00:00 часов 22 марта. Желающим въехать и выехать из города дано 72 часа.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Безопасность, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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