Замакима Алматы просит жителей не выходить из дома
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов порекомендовал алматинцам не выходить из дома на время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«От коронавируса пока никаких лекарств нет, поэтому единственный вариант - это находиться в полной изоляции. В городе начинается полная дезинфекция. Поэтому мы рекомендуем жителям находиться дома со своими семьями и детьми», - сказал замакима.
Он также попросил жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома. Не препятствовать осуществлению мер по карантину, по санитарно-гигиенической дезинфекционной обработке и работе правоохранительных органов.
Он ранее заявил, что Алматы будет полностью закрыт с 00:00 часов 22 марта. Желающим въехать и выехать из города дано 72 часа.
- Жилищные программы «Алматы жастары 3.0» и «Бакытты отбасы» будут продолжены
- Коронавирус: как реагируют на чрезвычайное положение волонтеры регионов
- Члены Нацсовета поддержали действия Президента РК Касым-Жомарта Токаева
- Подразделения биозащиты Вооруженных сил РК приступили к проведению дезинфекции территории и объектов
- Как казахстанские бизнесмены помогают в борьбе с коронавирусом
- Число случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 147
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана