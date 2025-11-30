РУ
    Замакима Алматинской области извинился за слова в адрес людей с инвалидностью

    Первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов дал разъяснение по видео, распространившемуся в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Встреча в Талгаре с главой Минздрава
    Фото: instagram.com/esbolatovkanat

    Ранее его высказывание в адрес людей с инвалидностью на встрече с министром здравоохранения в Талгаре вызвало общественный резонанс.

    На встречу с министром здравоохранения пришли сотни жителей. На собрании заместитель акима области Канат Есболатов сказал фразу в адрес людей с инвалидностью, которая попала на видео и разошлась в соцсетях. После его слов «Давайте не подавлять дух людей с инвалидностью, их и так Бог наказал» в соцсетях поднялась волна критики.

    Заместитель акима дал официальное разъяснение. Он отметил, что собралось очень много людей, встреча длилась четыре часа, и каждый хотел успеть задать свой вопрос, из-за чего образовалась большая очередь.

    Он пояснил, что сделал замечание тем, кто перебивал людей с инвалидностью, не дожидаясь своей очереди. Замакима признал, что неправильно передал свою мысль на русском языке.

    — Я призвал соблюдать регламент. Однако в своей фразе на русском языке допустил ошибку и неправильно передал свою мысль. Я хотел сказать: «Бог дал им большое испытание». Я понял, что мои слова задели чувства и достоинство многих людей. За это искренне прошу прощения, — написал Канат Есболатов на своей странице.

    Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области оштрафовали сельского акима, который допустил нецензурные высказывания в адрес жителей.

     

