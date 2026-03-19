Залог $15 000 за визу: число стран в списке США выросло до 50

Иностранцы из всех 50 стран должны будут вносить до $15 000 при подаче на туристические и деловые визы B1/B2.

В программу добавлены 12 новых стран: Грузия, Монголия, Маврикий, Камбоджа, Эфиопия, Гренада, Лесото, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис. Ранее программа охватывала 38 стран, преимущественно африканских, включая Алжир, Бангладеш, Ботсвану, Кубу, Нигерию, Замбию и другие.

Залог возвращается заявителям, если им отказали в визе или они соблюдают условия пребывания в США. По данным Госдепартамента, такая мера помогает снизить число иностранцев, остающихся в стране после окончания действия визы.

Администрация Дональда Трампа проводит жесткую иммиграционную политику, включая депортации, аннулирование виз и грин-карт, а также проверку социальных сетей иммигрантов. Правозащитники критикуют программу за ограничение прав, тогда как власти считают ее инструментом обеспечения внутренней безопасности.

В июне прошлого года Трамп ввел запрет на въезд для граждан 19 стран по соображениям национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что США включили в программу визовых залогов граждан трех стран Центральной Азии. Также США ввели сбор в размере $100 тысяч за получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В и $1 млн за вид на жительство по «Золотой карте Трампа».