телерадиокомплекс президента РК
    03:31, 19 Март 2026 | GMT +5

    Залог $15 000 за визу: число стран в списке США выросло до 50

    Госдепартамент США сообщил, что со 2 апреля вступает в силу расширенная программа визового залога: к прежним 38 странам добавляются 12 новых государств, передает агентство Kazinform.

    Залог $15 000 за визу: число стран в списке США выросло до 50
    Фото: Anadolu Ajansı

    Иностранцы из всех 50 стран должны будут вносить до $15 000 при подаче на туристические и деловые визы B1/B2. 

    В программу добавлены 12 новых стран: Грузия, Монголия, Маврикий, Камбоджа, Эфиопия, Гренада, Лесото, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис. Ранее программа охватывала 38 стран, преимущественно африканских, включая Алжир, Бангладеш, Ботсвану, Кубу, Нигерию, Замбию и другие.

    Залог возвращается заявителям, если им отказали в визе или они соблюдают условия пребывания в США. По данным Госдепартамента, такая мера помогает снизить число иностранцев, остающихся в стране после окончания действия визы.

    Администрация Дональда Трампа проводит жесткую иммиграционную политику, включая депортации, аннулирование виз и грин-карт, а также проверку социальных сетей иммигрантов. Правозащитники критикуют программу за ограничение прав, тогда как власти считают ее инструментом обеспечения внутренней безопасности.

    В июне прошлого года Трамп ввел запрет на въезд для граждан 19 стран по соображениям национальной безопасности.

    С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

    Ранее сообщалось, что США включили в программу визовых залогов граждан трех стран Центральной Азии. Также США ввели сбор в размере $100 тысяч за получение неиммиграционной рабочей визы Н-1В и $1 млн за вид на жительство по «Золотой карте Трампа».

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
