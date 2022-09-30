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    13:56, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Закупить 100 школьных автобусов на 5,3 млрд тенге планируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что автобусы для подвоза учащихся к школам будут запускаться в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве пилотного проекта акимом города принято решение по организации подвоза учащихся к школам. В этой связи, данным уточнением (бюджета – прим. ред.) планируется закуп 100 школьных автобусов на общую сумму 5,3 млрд тенге», - сказал замакима на XXVII сессии маслихата Алматы.

    Ранее руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева заявила, что школьные автобусы будут внедрены в первую очередь в районах, где это остро необходимо. По ее словам, более 38 тыс. детей в городе нуждаются в школьных автобусах.

    Летом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году будет реализована программа «Школьные автобусы».


    Фото: abai.kz


    Теги:
    Акимат Маслихат Алматы Другие государственные органы Образование Транспорт
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