13:56, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6
Закупить 100 школьных автобусов на 5,3 млрд тенге планируют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что автобусы для подвоза учащихся к школам будут запускаться в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В качестве пилотного проекта акимом города принято решение по организации подвоза учащихся к школам. В этой связи, данным уточнением (бюджета – прим. ред.) планируется закуп 100 школьных автобусов на общую сумму 5,3 млрд тенге», - сказал замакима на XXVII сессии маслихата Алматы.
Ранее руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева заявила, что школьные автобусы будут внедрены в первую очередь в районах, где это остро необходимо. По ее словам, более 38 тыс. детей в городе нуждаются в школьных автобусах.
Летом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году будет реализована программа «Школьные автобусы».
Фото: abai.kz