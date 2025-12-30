Закуп лекарств в Казахстане в 2025 году: сэкономлено свыше 85 млрд тенге

— Благодаря точному планированию с учетом реальных потребностей медицинских организаций, анализа переходящих остатков и оптимизации закупочных процедур по итогам закупа лекарственных препаратов 2025 года удалось обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение и сэкономить более 85 млрд тенге бюджетных средств, — сообщили в ведомстве.

В 2026 году СК-Фармация планирует закупить более 2 тысяч наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Поставки в медицинские организации начнутся с первых дней января и будут осуществляться поэтапно, что позволит обеспечить стабильное лекарственное обеспечение с начала года.

Впервые в 2025 году Единый дистрибьютор сформировал неснижаемый фонд на сумму 21 млрд тенге. Созданный запас позволяет покрывать потребность системы лекарственного обеспечения на 2–3 месяца и оперативно реагировать на внеплановый рост спроса.

За счет данного фонда в августе и ноябре 2025 года были дополнительно собраны заявки медицинских организаций на общую сумму 8,5 млрд тенге и 4,4 млрд тенге. Закупки были направлены на обеспечение вновь выявленных пациентов, а также на временное закрытие дефицита по отдельным препаратам.

Принятые меры позволили сохранить непрерывность лечения по социально значимым заболеваниям, включая сахарный диабет, онкологические заболевания, трансплантацию органов и гемофилию.

В течение года в отдельных медицинских организациях возникала дополнительная потребность в препаратах для лечения сахарного диабета, которые рассматривались в оперативном порядке, а необходимые лекарства своевременно поставлялись в больницы и поликлиники за счёт неснижаемого фонда.

На сегодняшний день в Казахстане проведено 382 трансплантации, при этом 31 новый пациент был дополнительно зарегистрирован в 2025 году. Для них лекарственные средства были закуплены и доставлены в срочном порядке.

Министерство здравоохранения отмечает, что в сфере лекарственного обеспечения продолжаются системные изменения, направленные на стабильность поставок, прозрачность планирования и закупа, четкость распределения препаратов до каждого пациента.

