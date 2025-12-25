РУ
    15:01, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Средства ОСМС на лекарства казахстанцы использовать не смогут — Минздрав

    Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев прокомментировал предложение депутата о возможности самостоятельного использования казахстанцами средств ОСМС на покупку лекарств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аптека, лекарства
    Фото: Envato.com

    Ранее с таким предложением выступил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов. Тогда депутат подчеркнул, что сезон вируса может обойтись одному члену семьи в десятки тысяч тенге.

    — Система медицинского страхования выстроена на основании солидарной ответственности государства и гражданина, работника и работодателя. Отдельные накопительные счета внутри системы ОСМС на сегодняшний день не предполагаются и не обсуждаются. Вместе с тем, мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить сооплату для лекарственных средств в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения. У нас порядка 400 лекарственных средств, более 100 нозологий, которые получают порядка 3 млн человек. Здесь у них появляется выбор — получить оригинальный препарат или от другого производителя, произведя соответствующую сооплату, — пояснил вице-министр на брифинге в Сенате.

    Почему застрахованные казахстанцы не могут тратить неиспользованные деньги из взносов в ОСМС на покупку лекарств, ранее пояснили в Минздраве.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Лекарства Медстрахование Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Автор
