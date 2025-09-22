РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:44, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Закрывать магазины по воскресеньям предлагают в Турции

    Власти Турции рассматривают возможность введения выходного дня для розничной торговли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Закрывать магазины по воскресеньям предлагают в Турции
    Фото: mynet.com

    Министр торговли страны Омер Болат заявил о поддержке идеи закрытия супермаркетов по воскресеньям. По его словам, министерство готово внедрить соответствующее правило, если профессиональные ассоциации выступят с единым предложением.

    Инициатива была выдвинута Федерацией розничных торговцев Турции (TPF) в начале сентября этого года. Основная цель — улучшение условий труда работников торговли, обеспечение возможности проводить выходной день с семьей и повышение привлекательности отрасли для новых кадров.

    — Если все заинтересованные стороны, в том числе профсоюзы, ассоциации и представители бизнеса, выскажутся в поддержку, мы рассмотрим вариант закрытия магазинов по воскресеньям. Это может быть реализовано как на национальном уровне, так и в отдельных регионах, — отметил турецкий министр.

    Решение, в случае его принятия, может затронуть крупные торговые сети и супермаркеты, тогда как для малых магазинов и лавок возможны исключения. Также обсуждается возможность гибкой модели регулирования — например, предоставление права выбора губернаторам провинций в зависимости от экономических и социальных особенностей региона.

    Как известно, в Турции по выходным закрываются многие точки продаж и даже аптеки. Пока предложение с магазинами находится на стадии обсуждения. Однако в условиях экономических трудностей в стране предпринимателям особо необходим сбыт товаров, который в выходные дни бывает наиболее высоким.

    Ранее мы писали о том, что после нескольких лет высокой инфляции, девальвации национальной валюты и нестабильной экономической политики Турция демонстрирует признаки перехода к более сбалансированной модели роста.

    Теги:
    Турция Торговля Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают