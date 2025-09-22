Закрывать магазины по воскресеньям предлагают в Турции

Министр торговли страны Омер Болат заявил о поддержке идеи закрытия супермаркетов по воскресеньям. По его словам, министерство готово внедрить соответствующее правило, если профессиональные ассоциации выступят с единым предложением.

Инициатива была выдвинута Федерацией розничных торговцев Турции (TPF) в начале сентября этого года. Основная цель — улучшение условий труда работников торговли, обеспечение возможности проводить выходной день с семьей и повышение привлекательности отрасли для новых кадров.

— Если все заинтересованные стороны, в том числе профсоюзы, ассоциации и представители бизнеса, выскажутся в поддержку, мы рассмотрим вариант закрытия магазинов по воскресеньям. Это может быть реализовано как на национальном уровне, так и в отдельных регионах, — отметил турецкий министр.

Решение, в случае его принятия, может затронуть крупные торговые сети и супермаркеты, тогда как для малых магазинов и лавок возможны исключения. Также обсуждается возможность гибкой модели регулирования — например, предоставление права выбора губернаторам провинций в зависимости от экономических и социальных особенностей региона.

Как известно, в Турции по выходным закрываются многие точки продаж и даже аптеки. Пока предложение с магазинами находится на стадии обсуждения. Однако в условиях экономических трудностей в стране предпринимателям особо необходим сбыт товаров, который в выходные дни бывает наиболее высоким.

Ранее мы писали о том, что после нескольких лет высокой инфляции, девальвации национальной валюты и нестабильной экономической политики Турция демонстрирует признаки перехода к более сбалансированной модели роста.