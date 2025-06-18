Что ждет экономику Турции

Инфляция: падение с высоким стартом

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек в интервью деловой газете Dünya заявил, что самый трудный этап в турецкой экономике уже позади. Однако, по утверждениям экспертов, за оптимистичными формулировками скрывается гораздо более сложная и многослойная реальность.

Официальная инфляция в стране в мае 2025 года составила 35,4% – это действительно минимум с ноября 2021 года. Мехмет Шимшек подчеркнул, что к концу года показатель должен снизиться до 24%, которые соответствуют целевому ориентиру Центрального банка Турции. Снижение инфляции связано прежде всего с жесткой монетарной политикой, проводимой с середины 2023 года. Центральный банк повысил ставку до 50%, сократил объем денежной эмиссии и ограничил государственные расходы. Все это привело к охлаждению спроса, снижению деловой активности – и, как следствие, к определенному замедлению роста цен.

Но, как говорят эксперты, важно помнить о том, что инфляция в Турции все еще остается одной из самых высоких среди стран G20. Кроме того, уровень в 35% воспринимается как успех только на фоне предшествующего шока, когда инфляция превышала 60-80%. Стабилизация началась, но она пока далека от завершения, отмечают финансисты.

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ВВП и структура роста

По данным правительства Турции, в первом квартале 2025 года экономика страны выросла на 2%, а по итогам 2024 года – на 3,2%. Это умеренные, но положительные показатели. Международный валютный фонд прогнозирует рост 2,7%, эксперты Центрального банка Турции – около 3%.

Главная проблема турецкой экономики – качество роста. За последние годы экономика опиралась в первую очередь на внутреннее потребление, стимулируемое дешевыми кредитами и разовыми соцвыплатами. После смены курса в 2023 году акцент сделан на инвестиции и экспорт, но это требует времени и уверенности инвесторов, которой пока нет в полной мере.

Ожидаемое замедление роста во втором квартале 2025 года – это отражение глобальных и внутренних факторов, которые заключаются в следующем:

• глобальная неопределенность (снижение спроса в Европейском союзе, нестабильность на энергорынках);

• жесткая фискально-монетарная политика;

• снижение реальных доходов населения.

Финансовая политика: возвращение к ортодоксии?

Назначение Мехмета Шимшека министром казначейства и финансов в 2023 году стало символом возвращения к «ортодоксальной» экономической политике. До этого в стране доминировал неортодоксальный подход президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому низкие процентные ставки якобы должны были сдерживать инфляцию. Но результат дал обратный эффект – сильное обесценивание лиры, отток капитала и рост цен.

В настоящее время правительство придерживается более предсказуемой линии: высокая процентная ставка, сокращение дефицита бюджета, контроль над денежной массой. Все это – классический рецепт борьбы с инфляцией. Он работает, но имеет социальную цену в виде замедления экономики, роста безработицы и снижения потребительской активности.

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Цель – устойчивость, как в «золотые годы»

Министр казначейства и финансов Турции напомнил, что цель правительства – вернуть экономику к модели 2003-2012 годов, когда страна показывала впечатляющие результаты: средний рост ВВП – 5,7%, инфляция – около 9%. Тогда Турцию воспринимали как «звезду развивающихся рынков», инвесторы активно вкладывались в промышленность, туризм, недвижимость и другие отрасли экономики.

Однако в настоящее время ситуация намного сложнее: нестабильная внешняя геополитическая обстановка, отчасти доверие инвесторов подорвано прежними непредсказуемыми действиями турецких властей, кроме того, внутренняя политическая система остается сконцентрированной вокруг одного центра принятия решений, что вызывает опасения относительно будущей устойчивости курса.

Вывод: стабилизация – да, но не финал

Турецкая экономика действительно вступила в фазу относительной стабилизации, так как инфляция снижается, курс лиры стабилизировался, и отток капитала остановился. Но это лишь начало пути, где главными вызовами считаются:

• сохранение курса на предсказуемую политику, несмотря на социальное недовольство;

• привлечение долгосрочных инвестиций в производственные отрасли;

• реструктуризация экономики с акцентом на экспорт и технологии;

• восстановление доверия – и внутри страны, и за ее пределами.

По мнению экспертов, если эти цели будут достигнуты, Турция действительно может вернуться к устойчивому росту. Но на данный момент экономика все еще балансирует между стабилизацией и потенциальным откатом назад. Обозреватели отмечают, что все зависит от политической воли, институциональной независимости и способности идти до конца по пути реформ.

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Ранее мы писали, что кредиты и долги имеют 57% населения Турции. При этом основными источниками задолженности являются кредитные карты — 43%, банковские кредиты — 14%, долги перед окружением — 10%. По состоянию на конец мая 2025 года, общая задолженность граждан Турции по кредитам и кредитным картам достигла рекордных 4,4 трлн турецких лир (около $120 млрд).

Вместе с тем, в своем новом аналитическом отчете инвестиционный банк Morgan Stanley выразил оптимизм в отношении перспектив турецкой экономики во второй половине 2025 года. В отчете подчеркивается, что повышение процентных ставок Центральным банком Турции укрепило доверие инвесторов и стало шагом в сторону более предсказуемой экономической политики. Дополнительным фактором поддержки выступает рост курса евро по отношению к доллару, который делает турецкий экспорт более конкурентоспособным на европейских рынках.