РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Долги турецких граждан достигли рекордных 4,4 трлн лир

    По состоянию на конец мая 2025 года, общая задолженность граждан Турции по кредитам и кредитным картам достигла рекордных 4,4 трлн турецких лир (около $120 млрд), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    200 лира
    Фото: 12punto.com.tr

    Последние данные банковского сектора Турции демонстрируют, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост долговой нагрузки в стране составил 43%.

    Эксперты связывают такую динамику с высокой инфляцией, ростом стоимости жизни и снижением покупательной способности населения. Все больше граждан вынуждены прибегать к займам, чтобы покрывать повседневные расходы.

    Особенно быстро растет задолженность по кредитным картам, что указывает на увеличение краткосрочных заимствований и нехватку свободных средств у населения.

    Финансовые аналитики предупреждают, что при сохранении текущих тенденций может вырасти уровень просроченных платежей и долговая нестабильность.

    При этом в Центральном банке Турции уже начали обсуждение возможных мер по сдерживанию роста потребительского кредитования и стабилизации ситуации.

    Ранее мы писали, что кредиты и долги имеют 57% населения Турции.

    В своем новом аналитическом отчете инвестиционный банк Morgan Stanley выразил оптимизм в отношении перспектив турецкой экономики во второй половине 2025 года.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают