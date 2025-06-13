Долги турецких граждан достигли рекордных 4,4 трлн лир

Последние данные банковского сектора Турции демонстрируют, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост долговой нагрузки в стране составил 43%.

Эксперты связывают такую динамику с высокой инфляцией, ростом стоимости жизни и снижением покупательной способности населения. Все больше граждан вынуждены прибегать к займам, чтобы покрывать повседневные расходы.

Особенно быстро растет задолженность по кредитным картам, что указывает на увеличение краткосрочных заимствований и нехватку свободных средств у населения.

Финансовые аналитики предупреждают, что при сохранении текущих тенденций может вырасти уровень просроченных платежей и долговая нестабильность.

При этом в Центральном банке Турции уже начали обсуждение возможных мер по сдерживанию роста потребительского кредитования и стабилизации ситуации.

Ранее мы писали, что кредиты и долги имеют 57% населения Турции.

В своем новом аналитическом отчете инвестиционный банк Morgan Stanley выразил оптимизм в отношении перспектив турецкой экономики во второй половине 2025 года.