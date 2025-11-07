РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:48, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Закрыты трассы в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

    На принятие решения повлияло ухудшение погодных условий в Акмолинской области — дождь, понижение температуры воздуха и гололед, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гололед
    Фото: freepik

    По данным АО «НК КазАвтоЖол», 6 ноября 2025 года с 23.30 в связи с ухудшением погодных условии (дождь, понижение температуры воздуха, гололед) в Акмолинской области на участке автодороги республиканского значения планируется закрытие движения для всех видов автотранспорта. Движение будет ограничено на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации» (16-200 км), на участке от города Астаны до границы с Павлодарской областью.

    В это же время в Павлодарской области из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» (200-254 км), на участке от границы с Акмолинской областью до п. Шидерты.

    Ориентировочное время открытия обозначенных дорог — 7 ноября 2025 г. в 08.00.

    Ранее сообщалось, на каких трассах Казахстана ограничено движение 6 ноября. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Непогода Закрытие дорог
    Оксана Матасова
    Автор
