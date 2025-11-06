На каких трассах Казахстана ограничено движение 6 ноября

По состоянию на 6 ноября движение транспорта ограничено на следующих участках дорог.

В Восточно-Казахстанской области до окончания зимнего периода введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на Осиновском перевале. Ограничение действует на участке трассы «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» (км 46–66, с. Северное — г. Серебрянск).

В Туркестанской области на участке автодороги А-15 («Джизак — Гагарин — Жетысай — Киров — Кызыласкер — Сарыагаш — Абай — Жибек жолы») между 175 и 183 километрами, в Келесском районе, продолжаются ремонтные работы. В связи с высокой интенсивностью движения на этом участке введено временное ограничение до 10 ноября.

В Акмолинской области с 00:30 6 ноября, из-за ухудшения погодных условий, на участке дороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)»(с 19 по 231 км) введено снижение скоростного режима — с 110 до 80 км/ч для всех видов транспорта.

Возобновление обычного скоростного режима планируется в 15:00 при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

Погодные условия на дорогах

6 ноября в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

Ранее открыли дорогу на перевале Алтын-Эмель в Жетысу.

Кроме того, возобновлено движение на трассе Алматы — Шелек — Хоргос в Алматинской области, а также на участке автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР (км 159–238) в Жамбылской области.