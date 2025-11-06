РУ
    09:33, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На каких трассах Казахстана ограничено движение 6 ноября

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает агентство Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    По состоянию на 6 ноября движение транспорта ограничено на следующих участках дорог.

    В Восточно-Казахстанской области до окончания зимнего периода введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на Осиновском перевале. Ограничение действует на участке трассы «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» (км 46–66, с. Северное — г. Серебрянск).

    В Туркестанской области на участке автодороги А-15 («Джизак — Гагарин — Жетысай — Киров — Кызыласкер — Сарыагаш — Абай — Жибек жолы») между 175 и 183 километрами, в Келесском районе, продолжаются ремонтные работы. В связи с высокой интенсивностью движения на этом участке введено временное ограничение до 10 ноября.

    В Акмолинской области с 00:30 6 ноября, из-за ухудшения погодных условий, на участке дороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)»(с 19 по 231 км) введено снижение скоростного режима — с 110 до 80 км/ч для всех видов транспорта.

    Возобновление обычного скоростного режима планируется в 15:00 при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

    Погодные условия на дорогах

    6 ноября в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

    Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

    Ранее открыли дорогу на перевале Алтын-Эмель в Жетысу. 

    Кроме того, возобновлено движение на трассе Алматы — Шелек — Хоргос в Алматинской области, а также на участке автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР (км 159–238) в Жамбылской области.

