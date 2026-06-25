Закрылась МФО: нужно ли продолжать выплачивать микрокредит

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказало, что нужно делать заемщику в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО), передает Kazinform.

— Согласно Гражданскому кодексу заемщик обязан вернуть полученные средства в полном объеме, включая начисленные проценты, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, лишение лицензии МФО не аннулирует задолженность. Обязательства по микрокредиту остаются у заемщика перед организацией или новым кредитором, которому переданы права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, — сообщает АРРФР.

В Агентстве рассказали, что с начала 2026 года в Казахстане 7 организаций добровольно отказались от лицензии, в том числе одна МФО была закрыта принудительно за неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

— При этом, даже после прекращения деятельности МФО портфель остается у организации в течении 24 месяцев. По истечении этого срока права требования могут быть переданы или уступлены только субъектам поднадзорным Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, — добавили в АРРФР.

Как проверить статус МФО?

Перед оформлением займа следует убедиться, что компания осуществляет деятельность на законных основаниях. Актуальная информация о лицензированных микрофинансовых организациях доступна на сайте Агентства.

— Прежде, чем оформлять микрокредит, важно внимательно оценить условия: процентную ставку, сроки и пени в случае просрочки. Помните, что ответственное отношение к финансам поможет избежать долговой нагрузки и финансовых рисков, — отметили в АРРФР.

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