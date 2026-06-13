Права должников при передаче долга коллекторам разъяснили казахстанцам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напомнило, какие права есть у должников и какие действия коллекторов запрещены законом, передает Kazinform.

Банки и МФО уведомляют заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее возникновения и предлагают реструктуризацию. Если задолженность не урегулирована, и срок просрочки превысил 90 дней, кредитор вправе продать долг или передать его на досудебное взыскание коллекторскому агентству.

Стоит отметить, что с 1 июля 2024 года введен двухлетний мораторий на уступку прав по кредитам граждан коллекторским агентствам, который будет действовать до 1 мая 2027 года.

В этот период продажа долгов граждан коллекторам запрещена, и урегулирование возможно только через реструктуризацию, прощение штрафов, пеней и комиссий либо передачу задолженности на досудебное взыскание без перехода права требования. После окончания моратория уступка долга будет разрешена лишь при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредитором процедур урегулирования с обязательным прощением пени.

Каковы права и обязанности должника?

Законодательство защищает интересы граждан, но также накладывает на них определенную ответственность для конструктивного диалога.

Должник имеет право:

требовать полные сведения о коллекторском агентстве, структуре и размере своего долга.

выбирать удобный для себя способ и период взаимодействия, а также фиксировать (записывать) весь процесс общения;

урегулировать задолженность в досудебном порядке или оспаривать требования коллекторского агентства в суде;

обращаться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка на действия/бездействие коллекторского агентства.

Также должник обязан извещать коллекторов об изменении своего места жительства, номера телефона, замене документов, удостоверяющих личность, контактных данных, а также взаимодействовать с агентством по урегулированию задолженности.

Как должны работать коллекторы?

Закон регулирует частоту контактов с должником и обязывает коллекторских агентств полностью раскрывать информацию о себе.

Взаимодействие с должником допускается с 8:00 до 21:00 в будние дни и ограничено по количеству:

телефонные звонки - не более трех раз в день по инициативе коллекторского агентства;

личные встречи - не более одного раза в день и не более трех раз в неделю;

уведомления - разрешено направлять письменные, а также текстовые и голосовые сообщения по сотовой связи.

При каждом контакте с должником сотрудник коллекторского агентства обязан сообщить наименование и адрес компании, номер учетной регистрации, наименование кредитора, а также свои ФИО и должность.

Что запрещено коллекторам?

вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

сообщать недостоверные ФИО, а также сведения о месте работы и должности работника коллекторского агентства, не соответствующие действительности;

распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию должника, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам должника;

совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы должника, ставящие под угрозу его жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение ему имущественного и иного вреда;

оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа.

Что делать, если нарушены права должника?

При неправомерных действиях коллекторского агентства должник вправе обратиться с жалобой в Агентство с указанием наименования субъекта и конкретном факте нарушения. Агентством в рамках поступившей жалобы будет назначена документальная проверка, по результатам которой в отношении проверяемого субъекта в случае подтверждения факта нарушения требований законодательства будут применены соответствующие надзорные меры.

Ранее сообщалось, что личные данные 16 миллионов казахстанцев незаконно использовали коллекторы в Жетысу.

Иски коллекторов будут рассматриваться по месту жительства должников.

На кого чаще всего жалуются казахстанцы: банки, МФО и коллекторы.