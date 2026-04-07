На кого чаще всего жалуются казахстанцы: банки, МФО и коллекторы
В феврале 2026 года в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поступило 16,4 тысяч обращений от граждан и бизнеса — это на 5,6% больше, чем в январе. Основной поток жалоб связан с банковским сектором, передает агентство Kazinform.
Больше половины обращений — 52,6% — касаются банков. Еще 32,7% приходятся на микрофинансовые организации, 9,4% — на коллекторские агентства.
Чаще всего казахстанцы обращаются по вопросам долгов. 54% жалоб связаны с урегулированием задолженности по займам. Еще 13% — это просьбы разъяснить нормы законодательства, 8% — консультации по различным вопросам.
По итогам проверок в феврале Агентство применило к участникам финансового рынка восемь рекомендательных мер и наложило 20 административных штрафов на общую сумму 8,6 млн тенге.
В частности:
- банки получили семь рекомендательных мер и один штраф;
- микрофинансовые организации — шесть штрафов;
- страховые и перестраховочные компании — одну рекомендацию и 11 штрафов;
- коллекторские агентства — два штрафа.
