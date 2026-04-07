    15:57, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    На кого чаще всего жалуются казахстанцы: банки, МФО и коллекторы

    В феврале 2026 года в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поступило 16,4 тысяч обращений от граждан и бизнеса — это на 5,6% больше, чем в январе. Основной поток жалоб связан с банковским сектором, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Больше половины обращений — 52,6% — касаются банков. Еще 32,7% приходятся на микрофинансовые организации, 9,4% — на коллекторские агентства.

    Чаще всего казахстанцы обращаются по вопросам долгов. 54% жалоб связаны с урегулированием задолженности по займам. Еще 13% — это просьбы разъяснить нормы законодательства, 8% — консультации по различным вопросам.

    По итогам проверок в феврале Агентство применило к участникам финансового рынка восемь рекомендательных мер и наложило 20 административных штрафов на общую сумму 8,6 млн тенге.

    В частности:

    • банки получили семь рекомендательных мер и один штраф; 
    • микрофинансовые организации — шесть штрафов; 
    • страховые и перестраховочные компании — одну рекомендацию и 11 штрафов; 
    • коллекторские агентства — два штрафа.

    Как написать обращение в госорган, чтобы его рассмотрели быстрее — читайте в нашем материале

    Дамира Кеңесбай
