На кого чаще всего жалуются казахстанцы: банки, МФО и коллекторы

Больше половины обращений — 52,6% — касаются банков. Еще 32,7% приходятся на микрофинансовые организации, 9,4% — на коллекторские агентства.

Чаще всего казахстанцы обращаются по вопросам долгов. 54% жалоб связаны с урегулированием задолженности по займам. Еще 13% — это просьбы разъяснить нормы законодательства, 8% — консультации по различным вопросам.

По итогам проверок в феврале Агентство применило к участникам финансового рынка восемь рекомендательных мер и наложило 20 административных штрафов на общую сумму 8,6 млн тенге.

В частности:

банки получили семь рекомендательных мер и один штраф;

микрофинансовые организации — шесть штрафов;

страховые и перестраховочные компании — одну рекомендацию и 11 штрафов;

коллекторские агентства — два штрафа.

