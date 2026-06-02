Иски коллекторов будут рассматриваться по месту жительства должников – Верховный суд

Решение было принято на пленарном заседании высшего судебного органа под председательством Асламбека Мергалиева.

Документ касается порядка рассмотрения гражданских дел по банковским займам, права требования по которым были переданы коллекторским агентствам. Разъяснение направлено на обеспечение единообразного применения норм процессуального законодательства.

Как отметил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Нурсерик Шарипов, необходимость принятия разъяснения связана с защитой конституционных гарантий и обеспечением права граждан на доступ к правосудию.

Ранее подобные иски, как правило, подавались по месту нахождения банка-кредитора. После уступки права требования коллекторским организациям они стали обращаться в суды по месту своей регистрации.

Такая практика, по данным суда, приводила к ограничению возможности ответчиков защищать свои права по месту жительства, а также к существенной нагрузке на отдельные суды, прежде всего в Алматы.

В частности, из 609 тыс. исков, поступивших в суды в 2023 году, около 150 тыс. (25%) пришлось на суды Алматы. В 2024 году этот показатель составил 29%, в 2025 году - 26%.

Судебная коллегия сформировала правовую позицию, согласно которой условие о договорной подсудности, установленное в договоре займа, прекращает действие после уступки права требования новому кредитору.

В принятом разъяснении закреплено, что при рассмотрении исков коллекторских агентств применяется общее правило подсудности - по месту жительства ответчика.

Отдельно на пленарном заседании был рассмотрен вопрос обновления состава Международного совета при Верховном суде, который продолжит работу в качестве консультативной площадки для экспертного сопровождения судебной реформы и обмена международным опытом

Отметим, в феврале 2026 года в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поступило 16,4 тысячи обращений от граждан и бизнеса — это на 5,6% больше, чем в январе. Основной поток жалоб связан с банковским сектором.