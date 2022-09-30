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Закрепление нормы об однократном семилетнем президентстве – важная инициатива для будущего государства

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
30 Сентября 2022, 12:04
Закрепление нормы об однократном семилетнем президентстве – важная инициатива для будущего государства

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства на встрече с общественностью Абайской области говорил о предстоящих президентских выборах в стране, которые пройдут 20 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Закрепление конституционной нормы об однократном семилетнем президентском сроке стало еще одной важной для будущего нашего государства инициативой.

Я убежден, это решительный шаг на пути к демократии, который откроет дорогу новому поколению политиков. В целом, все проводимые реформы направлены на всестороннюю модернизацию страны и устойчивое общественное развитие», - говорится в публикации пресс-службы.


Фото: akorda.kz

Президент Казахстана   Выборы   Конституция   Абайская область  
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