    16:04, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Закрепить норму о поощрении волонтерства предложила депутат в Конституции РК

    Депутат Мажилиса Вера Ким предложила закрепить в проекте новой Конституции норму о поощрении волонтерства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    — 30 января на форуме волонтеров Глава государства подчеркнул, что волонтерство — это проявление гражданской ответственности, солидарности и реального служения обществу. Президент неоднократно отмечал, что добровольцы являются важной опорой социальной устойчивости нашей страны. С момента объявления сбора предложений в проект новой Конституции ко мне неоднократно обращались волонтерские организации и сами добровольцы с предложением внести в статью 31 пункт 2 слово «волонтерство», — отметила депутат.

    Кадр из видео

    В этой связи, она предложила, чтобы в Казахстане наряду с поощрением создания социального обеспечения благотворительности было закреплено и поощрение волонтерства.

    — В статье перечислены формы участия общества в обеспечении социальной поддержки, которые государство поощряет. В ней выражены страхование и благотворительность — то есть в основном финансовые механизмы и материальная помощь, но не указана другая важная форма поддержки людей — это личный безвозмездный труд наших граждан. Именно волонтеры помогают при чрезвычайных ситуациях, в больницах, в социальной сфере поддерживают пожилых людей, людей с инвалидностью и оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — подчеркнула Вера Ким.

    По ее словам, это реальная часть системы социальной поддержки, которая уже действует по всей стране.

    — Слово волонтерство делает норму логически полной, в этом случае государство поощряет не только ресурсы и механизмы, но и само участие граждан. Я выступаю с этой инициативой от лица всего волонтерского движения. Согласно опросам, сегодня каждый восьмой гражданин имеет волонтерский опыт. По официальным данным, в добровольчество вовлечено около 300 000 человек, работают порядка 800 организаций и 3500 инициативных групп, — добавила депутат.

    Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

     

    Теги:
    Конституция Общество Конституционная реформа Политические реформы Волонтерство
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
