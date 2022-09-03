Закредитованность населения - эксперт дала совет казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева заявила, что многие граждане переоценивают свои возможности по выплате кредита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я всегда всем даю один совет. Нужно убедиться в том, что вам действительно нужен кредит, прежде чем его брать. Лучше отказаться от каких-то импульсных кредитов, как, например, для нового телефона или отпуска и так далее. Также надо убедиться в том, что вы сможете этот кредит выплатить, потому что первично люди всегда переоценивают свои возможности» - сказал она.

По ее словам, если все-таки есть какая-то просрочка, то людям нужно обратиться в свои финансовые организации, постараться взять кредитные каникулы.

Генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров добавил, что физлица больше всего пользуются потребительским кредитом - более 50%.

«Это приобретение бытовой техники в рассрочку или кредит, телефонов и так далее», - отметил спикер.

Ранее депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк заявил , что закредитованность населения может стать серьезной проблемой.

Недавно заместитель руководителя управления комитета госдоходов Айнур Сартаева сообщила, что в Казахстане большая закредитованность населения - более 7 млн человек имеют активные кредиты. Также свыше 450 тыс. алматинцев не погашали кредиты более 90 дней.