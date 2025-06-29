Сенат проголосовал за законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Документ поддержал 51 законодатель, 49 высказались против него. Как ожидается итоговое голосование состоится в ближайшие дни. Республиканцы, которые сейчас контролируют обе палаты Конгресса, ранее заявляли, что рассчитывают добиться одобрения законопроекта не позднее 4 июля.

Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн.

В начале июня Бюджетное управление Конгресса США представило оценки, согласно которым реализация предусмотренных законопроектом мер может привести к увеличению бюджетного дефицита США на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия. Согласно этим расчетам, доходы бюджета снизятся на $3,6 трлн в течение 10 лет. При этом расходы, как ожидается, уменьшатся на $1,2 трлн за аналогичный период времени.

22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила свою версию этого законопроекта.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.