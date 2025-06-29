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    09:38, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат проголосовал за законопроект Трампа о сокращении госрасходов

    Законопроект о сокращении госрасходов, разработанный по инициативе администрации американского президента Дональда Трампа, в субботу прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: АА

    Документ поддержал 51 законодатель, 49 высказались против него. Как ожидается итоговое голосование состоится в ближайшие дни. Республиканцы, которые сейчас контролируют обе палаты Конгресса, ранее заявляли, что рассчитывают добиться одобрения законопроекта не позднее 4 июля.

    Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

    Американский предприниматель Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн.

    В начале июня Бюджетное управление Конгресса США представило оценки, согласно которым реализация предусмотренных законопроектом мер может привести к увеличению бюджетного дефицита США на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия. Согласно этим расчетам, доходы бюджета снизятся на $3,6 трлн в течение 10 лет. При этом расходы, как ожидается, уменьшатся на $1,2 трлн за аналогичный период времени.

    22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила свою версию этого законопроекта. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    ТАСС Законопроекты Мировые новости США Дональд Трамп
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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