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Законопроект о военном сотрудничестве Казахстана с Россией одобрили в Мажилисе

22 Декабря 2021 10:35
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Законопроект о военном сотрудничестве Казахстана с Россией одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве (далее – Договор) совершен в Нур-Султане 16 октября 2020 года. С ратификацией Договора утратит свою силу действующий Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года.

Нормы Договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.

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#Внешняя политика Казахстана   #Россия   #Сотрудничество   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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