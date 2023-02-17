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Закономерный результат системных проблем – Маулен Ашимбаев об авариях на казахстанских ТЭЦ

17 Февраля 2023, 11:17
Закономерный результат системных проблем – Маулен Ашимбаев об авариях на казахстанских ТЭЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости решения инфраструктурных вопросов в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионах остро стоят инфраструктурные вопросы. В первую очередь, речь идет о тепло- и электроснабжении. Как известно, этой зимой произошла авария в Экибастузе. Большое количество жителей города оказалось без тепла в сложных зимних условиях», - напомнил Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

Он обратил внимание на аварии в Рудном и Риддере.

«Совсем недавно из-за аварийного отключения на линии Экибастузская – Агадырь ограничили подачу электричества потребителям сразу в шести областях. К сожалению, эти аварии не случайны. Это закономерный результат системных проблем, накопившихся в этой сфере», - добавил спикер Сената.

Ранее сообщалось, что проверку теплоэнергостанций и электросетей завершат в РК в первом квартале текущего года.


Фото Константина Шелкова

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